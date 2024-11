IBM Guardium AI Security

Guardium AI Security può aiutarti a gestire i rischi per la sicurezza e a risolvere i problemi di conformità relativi ai modelli e ai dati di AI. Le vulnerabilità sono mappate sui framework di valutazione, come l'OWASP Top 10 per LLM, per consentirti di comprendere facilmente i rischi identificati e le misure di controllo per mitigarli.