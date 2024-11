IBM Guardium Data Security Center offre cinque moduli per aiutarti a gestire il ciclo di vita della sicurezza dei dati, dal rilevamento alla correzione, per tutti i tipi di dati e in tutti gli ambienti di dati. Consente ai team responsabili della sicurezza in tutta l'organizzazione di gestire in modo collaborativo le vulnerabilità e i rischi dei dati, in un contesto di normative in continua evoluzione.