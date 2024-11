Guardium Data Protection for Database Services è ottimizzato per offrire rilevamento dati e classificazione automatizzati, monitoraggio attività quasi in tempo reale e analisi di apprendimento automatico a dati sensibili archiviati in piattaforme database-as-a-service (DBaaS) e cloud-native, come IBM Cloud Pak for Data. La soluzione supporta i database utilizzati come servizio dal cloud, inclusi AWS RDS e Azure Database-Platform-as-a-Service.