La protezione dei dati aziendali può essere impegnativa, in particolare quando sono distribuiti su varie piattaforme, applicazioni e ambienti cloud. Con l'aumento del volume di dati all'interno delle infrastrutture cloud, diventa più difficile individuare dove si trovano le informazioni sensibili e quali rischi per la sicurezza sono associati ad esse. Nel frattempo, i dati rimangono l'asset più prezioso per le aziende e sono molto ambiti dagli attori delle minacce.

Per affrontare queste sfide in modo efficace, le organizzazioni devono disporre di una strategia completa che comprenda il rilevamento precoce dei rischi, la definizione delle priorità delle minacce e la protezione dei dati attivi e inattivi.