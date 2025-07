Cos'è l'AI TRiSM?

Sebbene numerosi framework separati si concentrino specificamente sulla fiducia dell'AI, sul rischio dell'AI o sulla sicurezza dell'AI, secondo i ricercatori sono difficili da integrare e sincronizzare. Questa mancanza di coordinamento può portare a una gestione frammentata dell'AI. Può anche portare a lacune di conoscenza dei rischi e delle conseguenze sulla sicurezza derivanti dall'implementazione dell'AI e dalle pratiche dell'AI.

Tuttavia, il framework AI TRiSM offre un approccio unificato. Riunisce le parti importanti di diversi framework per una gestione più completa delle tecnologie di AI.

I sostenitori dell'AI TRiSM ritengono che il framework sia importante per mitigare i rischi e le minacce informatiche legati al progresso e all'aumento dell'uso dell'AI generativa (gen AI), come i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). L'uso dell'AI generativa può aumentare le superfici di attacco delle organizzazioni, consentire attacchi informatici più sofisticati da parte degli hacker e introdurre nuove considerazioni etiche. I benefici delle applicazioni AI TRiSM in aree come l'assistenza sanitaria e la finanza includono la mitigazione del rischio, misure avanzate per il monitoraggio dei modelli e protezioni contro attacchi avversari e accessi non autorizzati.3