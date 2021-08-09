La business intelligence (BI) è descrittiva e consente di prendere decisioni aziendali migliori, basate su una base di dati aziendali attuali. L'analisi aziendale (BA) è quindi un sottoinsieme della BI, in cui l'analytics aziendale fornisce un'analisi prescrittiva e lungimirante . È l'ombrello dell'infrastruttura di BI che include gli strumenti per l'identificazione e lo storage dei dati per il processo decisionale.

La BI potrebbe dire a un'organizzazione quanti nuovi clienti sono stati acquisiti il mese scorso e se le dimensioni degli ordini sono aumentate o diminuite per il mese. Al contrario, l'analytics aziendale potrebbe prevedere quali strategie, basate su quei dati, trarrebbero maggiori benefici per l'organizzazione. Ad esempio: cosa succede se aumentiamo la spesa pubblicitaria per offrire ai nuovi clienti un'offerta speciale?