IBM watsonx Assistant Riduci i costi e la perdita di clienti migliorando al contempo l'esperienza dei clienti e dei dipendenti, e ottieni un ROI del 337% in tre anni. L'AI per l'assistenza clienti può essere implementata in qualsiasi ambiente cloud o on-premise.

IBM Watson Discovery Rileva le tendenze emergenti, esegui analisi predittive e ottieni informazioni operative. L'analisi del testo e l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) permettono di superare i silos di dati e di ottenere risposte specifiche alle domande.

IBM Watson Speech to Text Utilizza la tecnologia AI per comprendere la voce del cliente e trasformarla in testo utilizzabile e ricercabile in tempo reale. Consenti conversazioni senza interruzioni, trascrizione delle chiamate e risoluzione rapida delle chiamate degli agenti umani.