Cos'è la produttività dei dipendenti?

Migliorare la produttività dei dipendenti e una componente critica del successo organizzativo. Una maggiore produttività consente ai dipendenti di raggiungere gli obiettivi più velocemente e in modo più efficiente, con conseguente risparmio sui costi e maggiore redditività. Contribuisce anche alla soddisfazione dei dipendenti.

Una componente importante della produttività è l'eliminazione o l'automazione di compiti routinari o noiosi che non richiedono un apporto cognitivo umano di rilievo. Negli ultimi anni, le organizzazioni hanno implementato tutti i tipi di workflow basati sull'AI per automatizzare i compiti ripetitivi, facendo risparmiare tempo e denaro all'azienda e spesso liberando il tempo dei dipendenti per concentrarsi su lavori più interessanti, di "livello superiore", che richiedono le capacità cognitive proprie degli esseri umani.