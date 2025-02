Cos'è un workflow?

Nell'ambito del business process management, un workflow si può definire come una semplice serie di singole attività, mentre un processo aziendale è considerato più complesso, costituito da più workflow, sistemi informativi, dati, persone e dai loro modelli di attività. Un workflow si distingue per la sua semplicità e ripetibilità e generalmente viene rappresentato con un diagramma o una lista di controllo.

Il software per la gestione dei workflow aiuta a semplificare e ottimizzare un processo aziendale di un'organizzazione. Lo fa in gran parte coordinando le interazioni tra i diversi stakeholder o tra individui e sistemi di informazione. I sistemi di gestione dei workflow indirizzano le attività al dipendente appropriato al momento giusto, fornendo le informazioni e gli stimoli necessari per accelerare il lavoro nel corso dell'intero processo. Il software, inoltra, supporta attività manuali e automatizzate tramite la gestione dei documenti per attività, come i rapporti spese.