IBM Cloud Pak for Business Automation è un set modulare di componenti software integrati, pensati per qualsiasi cloud ibrido, progettati per automatizzare il lavoro e accelerare la crescita aziendale.

Con questa offerta, i clienti possono trasformare flussi di lavoro frammentati, raggiungendo il 97% di elaborazione diretta, per rimanere competitivi, aumentare notevolmente l'efficienza e ridurre i costi operativi.