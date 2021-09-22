Cos'è la mappatura dei processi?

Lo scopo principale della mappatura dei processi aziendali è quello di aiutare le organizzazioni a diventare più efficienti ed efficaci nel portare a termine un compito o nel raggiungere un obiettivo specifico. Ciò si ottiene fornendo una maggiore trasparenza sul processo decisionale e sul flusso dei processi, che a sua volta aiuta a identificare ridondanze e colli di bottiglia all'interno e tra i processi. Sfruttando segnali visivi e simboli, le mappe di processo semplificano la comunicazione di un processo a un vasto pubblico. Questo può favorire un maggiore coinvolgimento, dato che una documentazione troppo voluminosa può risultare più gravosa sia per gli addetti ai lavori che per gli utenti finali.

Sfruttando modelli predefiniti all'interno del software di mappatura dei processi, i team possono facilmente collaborare e fare brainstorming per ottimizzare i processi di lavoro, consentendo il miglioramento dei processi aziendali. In questo modo, le aziende possono anche affrontare meglio problemi specifici, come l'inserimento e la fidelizzazione dei dipendenti o il calo delle vendite.

Alcuni vantaggi specifici della mappatura dei processi sono: