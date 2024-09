I servizi di consulenza per l'automazione estrema di IBM Consulting consentono alle aziende di andare oltre le semplici automazioni per gestire processi di alto profilo, orientati al cliente e al fatturato, con piani di adozione e scalabilità integrati. Potrai creare processi connessi, intelligenti, ed end-to-end grazie al sostegno e all'affidabilità delle tecnologie esponenziali. Con l'orchestrazione senza soluzione di continuità del lavoro tra i robot e la forza lavoro umana, le aziende possono promuovere modelli di business adattabili e flessibili, in grado di migliorare efficienza e produttività.

Forniamo un approccio olistico all'automazione con un framework studiato per fornire velocemente valore. Siamo sempre al tuo fianco, dalla progettazione della strategia e della roadmap agli impegni da sostenere per implementare i programmi di automazione su larga scala.