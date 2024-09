Ottieni maggior valore dalle tue iniziative e abilita un cambiamento più rapido in tutta l'azienda. Pianifica, assegna priorità e monitora il lavoro allineato agli obiettivi aziendali tramite IBM CIO Command Center, una torre di controllo per tutti i CIO.

FinOps with NOW

Aumenta la visibilità sui costi del cloud e fai scelte di compromesso per ottimizzare le spese attraverso la soluzione FinOps with Now, che consente di ottenere risparmi significativi sui costi senza compromettere la distribuzione dei servizi.