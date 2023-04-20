Questa discussione è intrinsecamente connessa alle sfide e alle soluzioni del XXI secolo relative all'eccellenza dei processi. L'eccellenza dei processi è un gioco intersezionale nell'era della trasformazione digitale. Richiede una combinazione di funzionalità per l'ottimizzazione dei processi. L'applicazione di tecnologie esponenziali per scoprire digitalmente le realtà dei processi e trasformarli tecnologicamente per ottenere il miglior risultato. Oltre a definire e rendere operativo il giusto livello di governance tra i livelli organizzativi per un'efficace orchestrazione del valore e un miglioramento continuo. Consideriamo alcuni esempi:

Il caso di una società di ingegneria dei materiali

Una società americana di ingegneria dei materiali, leader globale nel settore dei semiconduttori, ha guidato la trasformazione finanziaria attraverso l'automazione in collaborazione con IBM in modo che l'azienda possa crescere, anche con un organico finanziario fisso. Con il successo dell'implementazione iniziale dell'automazione, l'attenzione si è spostata sull'ottimizzazione dei processi adiacenti critici per l'azienda, come gestione degli ordini di servizio, catena del valore inversa e altro ancora, per ridurre i tempi di ciclo e migliorare la qualità. Un esercizio di Process Mining che attinge dati da SAP aziendale ha contribuito a misurare le prestazioni dei KPI e a definire la roadmap di trasformazione.

Il caso di una società multinazionale di servizi finanziari

In un altro impegno, una multinazionale americana di servizi finanziari ha utilizzato le funzionalità di IBM per indagare il processo interno di trasferimento delle scritture contabili che ha scoperto la potenziale riduzione fino al 50% del tasso di rilavorazione e una riduzione del 40% del tasso di rifiuto.

Altri esempi