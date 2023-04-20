Cosa hanno in comune una società energetica canadese, un retailer olandese di caffè e una multinazionale britannica di beni di consumo confezionati (CPG) in questo momento? Stanno tutti trasformando le loro operazioni di procurement attraverso il process mining all'avanguardia e una tecnologia di automazione intelligente.
Un'organizzazione di medie dimensioni spenderà l'equivalente di diversi miliardi di dollari all'anno in approvvigionamento diretto o indiretto. Per questo motivo, vale la pena di esaminare quanto sia efficiente il processo di approvvigionamento, come controllare gli acquisti anomali e ridurre le perdite di fatturato e come creare un'esperienza di acquisto standardizzata in tutta l'organizzazione. Inoltre, i requisiti di conformità in materia di approvvigionamento sostenibile devono essere soddisfatti in base all'atteggiamento di sostenibilità del fornitore in materia di logistica e distribuzione. Un processo efficiente e sostenibile della supply chain con un'impronta di CO2 ottimizzata è un requisito aziendale oltre che un'esigenza sociale.
Questa discussione è intrinsecamente connessa alle sfide e alle soluzioni del XXI secolo relative all'eccellenza dei processi. L'eccellenza dei processi è un gioco intersezionale nell'era della trasformazione digitale. Richiede una combinazione di funzionalità per l'ottimizzazione dei processi. L'applicazione di tecnologie esponenziali per scoprire digitalmente le realtà dei processi e trasformarli tecnologicamente per ottenere il miglior risultato. Oltre a definire e rendere operativo il giusto livello di governance tra i livelli organizzativi per un'efficace orchestrazione del valore e un miglioramento continuo. Consideriamo alcuni esempi:
Una società americana di ingegneria dei materiali, leader globale nel settore dei semiconduttori, ha guidato la trasformazione finanziaria attraverso l'automazione in collaborazione con IBM in modo che l'azienda possa crescere, anche con un organico finanziario fisso. Con il successo dell'implementazione iniziale dell'automazione, l'attenzione si è spostata sull'ottimizzazione dei processi adiacenti critici per l'azienda, come gestione degli ordini di servizio, catena del valore inversa e altro ancora, per ridurre i tempi di ciclo e migliorare la qualità. Un esercizio di Process Mining che attinge dati da SAP aziendale ha contribuito a misurare le prestazioni dei KPI e a definire la roadmap di trasformazione.
In un altro impegno, una multinazionale americana di servizi finanziari ha utilizzato le funzionalità di IBM per indagare il processo interno di trasferimento delle scritture contabili che ha scoperto la potenziale riduzione fino al 50% del tasso di rilavorazione e una riduzione del 40% del tasso di rifiuto.
Sebbene gli esempi siano infiniti, il tema comune è la trasformazione aziendale, il caso d'uso principale dell'offerta IBM Process Excellence. In un mondo che si sta ancora riprendendo dall'impatto della pandemia e che deve affrontare incertezze economiche, crisi geopolitiche e cambiamenti climatici estremi, che sconvolgono tutte le catene del valore tradizionali, la necessità di una trasformazione su scala aziendale è un imperativo fondamentale per il business globale. Le operazioni di servizi condivisi come finanza, supply chain, procurement, risorse umane e Enterprise IT sono i domini orizzontali rilevanti da coinvolgere. Allo stesso tempo, anche i processi di settori mirati con operazioni front-to-back office sono candidati alla trasformazione prioritaria per i titolari di aziende (ad esempio, prestiti, onboarding dei clienti, reclami, operazioni antifrode, ecc.).
Processo e tecnologia non sono mai stati così strettamente legati. I workflow aziendali sono spesso distribuiti nell'intero panorama applicativo, gestiti da diversi team IT dipartimentali e proprietari di processi con attenzione isolata. Con il progresso della tecnologia di process mining, è ora possibile virtualizzare e visualizzare il workflow end-to-end, attingendo i dati di esecuzione dai sistemi di registrazione sottostanti (ovvero applicazioni) e persino aumentarli con la vista dell'esecuzione delle attività a livello di desktop locale dell'operatore di processo, acquisita digitalmente tramite task mining.
Questa visualizzazione dei processi basata sulla tecnologia sta rivoluzionando il modo in cui osserviamo i processi. Per la prima volta, possiamo vedere chiaramente processi intricati e complessi in azione, identificando dove operano in modo efficace e dove possono essere meglio semplificati, ottimizzati e automatizzati.
La pratica IBM Process Excellence utilizza i principali strumenti di process mining nell'ecosistema IBM e dei partner. Questo include lo strumento IBM Process Mining, parte della piattaforma IBM Cloud Pak for Business Automation, che ora è alimentata dalle soluzioni applicazione dell'offerta IBM Consulting Process Excellence.
La pratica IBM Process Excellence utilizza anche la nostra partnership con Celonis e altre tecnologie di process mining per promuovere gli impegni di consulenza per la trasformazione dei processi aziendali. Con il nostro framework KPI brevettato Process Excellence e il meccanismo di assegnazione di priorità dei processi basato sul quoziente di automazione, stiamo creando insieme la roadmap per i nostri clienti globali. Questo processo è ulteriormente accelerato tramite una suite di applicazioni Process Excellence pronte all'uso e una piattaforma Digital COE per la governance del ciclo di vita.
"Sono davvero colpito dall'approccio adottato dal team IBM. È molto diverso da qualsiasi cosa io abbia visto prima, in quanto è molto approfondito e scientifico. Questo aiuta i leader a prendere decisioni più facilmente. Quando abbiamo illustrato l'output ai nostri stakeholder, non ci sono state problematiche, e questo è dovuto alla qualità e alla solidità dell'approccio." ~Head of Process Optimization, Banca multinazionale
IBM Consulting offre una soluzione olistica di trasformazione dei processi per i nostri clienti aziendali, come confermano alcune delle migliori società di analisti, tra cui IDC.
Scopri come i CEO utilizzano l'AI generativa e la modernizzazione delle applicazioni per promuovere l'innovazione e rimanere competitivi.
Supera gli ostacoli e procedi con coraggio e convinzione nell'era dell'AI generativa.
Scopri come United Foods ha aumentato l'efficienza e la produttività aziendale semplificando i principali workflow con IBM Cloud Pak for Business Automation.
Crea un business più resiliente con le soluzioni basate sull'AI per la gestione intelligente degli asset e per la supply chain.
IBM Blueworks Live è un SaaS per la modellazione dei processi aziendali.
Scopri soluzioni di automazione dei processi aziendali che forniscono rapidamente automazioni intelligenti con strumenti a uso limitato di codice.
Trasforma le tue operazioni di business con soluzioni IBM all'avanguardia nel settore. Migliora la produttività, l'agilità e l'innovazione attraverso workflow intelligenti e tecnologie di automazione.