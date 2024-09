Riduci tempi e costi identificando gli ostacoli, dal lead management al flusso di cassa. Collega le diverse unità di business, come il marketing, le vendite e le finanze, insieme alle applicazioni aziendali per migliorare la conversione dei lead e i tassi di vincita. Migliora il tempo di ciclo complessivo per la creazione di lead e il flusso di cassa.