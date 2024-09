Dal sourcing al conto fornitori, IBM trasforma l'organizzazione dell'approvvigionamento con processi migliorati che creano un valore esponenziale. I consulenti IBM per l'approvvigionamento collaborano con i clienti per creare flussi di lavoro intelligenti che combinano l'esperienza dei team di approvvigionamento, tecnologie esponenziali come l'AI e l'automazione e origini di dati interne ed esterne, il tutto sul proprio cloud ibrido. Creando workflow di approvvigionamento end-to-end più intelligenti, aiutiamo le aziende a fornire ai dipendenti insight approfonditi che consentano loro di svolgere attività di maggior valore e trasformare le iniziative di sourcing e le strategie di procurement.