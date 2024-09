Anche prima che Melbourne Water installasse le telecamere di ispezione IoT per monitorare i siti di prova, era chiaro che questa soluzione sarebbe costata molto meno rispetto ad altri metodi considerati, tra cui i sensori SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). "I costi di una soluzione SCADA per misurare il flusso o i livelli di drenaggio erano proibitivi", afferma Riding. "L'investimento di capitale per l'installazione di dispositivi IoT è molto più basso".

Dopo aver utilizzato le soluzioni IBM Maximo per passare dalla manutenzione basata sul tempo alla manutenzione basata sulle condizioni, Melbourne Water sta cercando di ampliare il proprio utilizzo della tecnologia IoT. "Nei prossimi 24 mesi, colmeremo le lacune in cui non disponiamo di controllo e monitoraggio a livello SCADA", afferma Kelly. "I nostri dispositivi IoT sono stati molto efficienti nel fornire dati supplementari e queste piattaforme hanno un grande valore perché si trovano su IBM Cloud". Non si tratta di una soluzione orientata all'azienda, di conseguenza è più facile condividere i dati con le organizzazioni esterne”.

Attualmente, i dipendenti di Melbourne Water utilizzano una dashboard IBM Maximo per monitorare le immagini acquisite dalle telecamere installate nei siti di prova e l'azienda prevede di integrare l'analytics con ulteriori funzioni. "Stiamo implementando una soluzione end-to-end", afferma Riding. L'intelligenza artificiale è stata sviluppata per riconoscere le ostruzioni, in modo da poter collegare la classificazione operata dall'AI a Maximo e attivare ordini di lavoro".

La prossima fase di implementazione si estenderà oltre i siti di prova precedenti e includerà l'installazione di telecamere nei siti più critici della rete di drenaggio di Melbourne Water. Poiché le telecamere monitorano un maggior numero di griglie dei pozzetti e vengono inviate meno squadre per le ispezioni in loco, Melbourne Water prevede di risparmiare migliaia di ore del suo personale. Una volta completato il sistema, si stima che il risparmio sui costi varierà da decine di migliaia a centinaia di migliaia di dollari all'anno.

Melbourne Water sta anche valutando la possibilità di utilizzare la sua rete IoT per rilevare gli inquinanti e sviluppare risorse idriche più sostenibili per una popolazione in crescita. La città ha costruito un impianto di desalinizzazione per aumentare le scorte di acqua dolce e averne una riserva a disposizione quando ne avrà bisogno. "Come possiamo eliminare questo problema utilizzando fonti d'acqua alternative, come l'acqua di drenaggio?", spiega Riding. “Possiamo sfruttare l’acqua piovana, immagazzinarla, trattarla e utilizzarla in aree in cui tradizionalmente utilizziamo acqua potabile, come l’irrigazione dei giardini”.

"Per anni, Melbourne è stata riconosciuta come una delle città più vivibili del mondo", afferma Kelly. "Integrando la gestione dell'acqua con i nostri strumenti IBM Maximo e IBM Cloud per il drenaggio, le attività ricreative e l'ambiente naturale, possiamo continuare a lavorare per rendere Melbourne una città più vivibile in futuro".