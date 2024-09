Soluzioni di ispezione visiva

IBM Maximo Visual Inspection Edge Potenzia il controllo qualità La suite IBM Maximo Visual Inspection Edge interagisce con IBM Maximo Visual Inspection (MVI) per l'implementazione su ampia scala di modelli visivi di AI su dispositivi edge. MVI Edge può essere collegato a più telecamere, tra cui telecamere specializzate ad alta risoluzione, droni e telecamere sui veicoli. La dashboard di MVI Edge offre agli utenti la funzionalità per gestire l'analisi delle immagini e visualizzare le ispezioni in tempo reale in varie strutture o impianti in tutto il mondo. Inoltre, gli utenti possono creare regole di ispezione per il rilevamento dei difetti. Scopri come Sund & Baelt ha razionalizzato le proprie operazioni