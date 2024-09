Per ispezionare e mantenere le infrastrutture civili in un modo tecnologicamente più avanzato, Sund & Bælt ha cercato un partner tecnologico con competenza globale e funzionalità complete. L'azienda ha scelto IBM e insieme hanno stretto una collaborazione per creare quella che è diventata la soluzione IBM Maximo for Civil Infrastructure . Ora Sund & Bælt utilizza il software Maximo per monitorare e gestire le infrastrutture critiche.

La nuova soluzione include IBM Maximo Application Suite, con una tecnologia che aiuta Sund & Bælt a ispezionare le infrastrutture, accedere a insight con dispositivi mobili in posizione e utilizzare la tecnologia AI per analizzare attentamente ed efficacemente i dati relativi alle condizioni di ponti, tunnel e altri elementi dell'infrastruttura.

Con la nuova soluzione, Sund & Bælt raccoglie i dati dalle fotografie dei droni per monitorare lo stato senza ispezioni umane pericolose e dispendiose in termini di tempo. La soluzione consolida questi dati con i registri di manutenzione, i documenti di progettazione e i modelli 3D per aiutare a identificare crepe, ruggine, corrosione, spostamento e sollecitazione.

"Ora conosciamo il carico del traffico, le ripetizioni, le sue effettive oscillazioni e, grazie a ciò, possiamo calcolare la durata e osservare le aree più critiche", afferma Jørgensen. "Stiamo sviluppando gemelli digitali e possiamo fare calcoli per rispondere a una domanda del genere: "Se il carico del traffico sta cambiando, in che modo ciò influirà sul nostro ponte?"

L'order management accelerato e le funzioni di gestione dei contratti aiutano l'azienda a rispondere ai dati più recenti. Grazie al miglioramento della gestione dei difetti, della gestione degli asset e delle capacità decisionali, l'azienda può prendere decisioni più rapide e migliori in caso di emergenze, ma può anche pianificare in anticipo.

"Utilizziamo modelli 3D per ottimizzare il lavoro di manutenzione", afferma Jørgensen. "Possiamo prepararci al lavoro prima di inviare 50-100 persone in un tunnel lungo otto chilometri. Abbiamo tempi di chiusura molto stretti e dobbiamo essere efficienti in questi tempi."