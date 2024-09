L’AMRC sta aiutando a guidare una rivoluzione nel Regno Unito. All'interno della sua struttura all'avanguardia Factory 2050 a Sheffield, con pareti in vetro, il centro sviluppa soluzioni digitali che impiegano AI, Internet of Things (IoT), robotica e altre tecnologie emergenti, il tutto con l'obiettivo di risolvere problemi di produzione reali. Un tempo considerate futuristiche, queste soluzioni sono oggi pronte per l’implementazione su larga scala e per aiutare i produttori britannici ad aumentare le proprie prestazioni e alimentare al tempo stesso la Quarta Rivoluzione Industriale.

"La filosofia alla base dell’AMRC è quella di mantenere la competitività del Regno Unito nella produzione globale", spiega Tom Hodgson, Theme Lead, Inspection and AI, AMRC. "Prendiamo idee che nascono nelle università, dove sono state sviluppate a livello di prototipo. Quindi, con le nostre aziende partner, conduciamo progetti di ricerca per trasferire tali tecnologie negli ambienti di produzione".

Nota anche come Industria 4,0, questa nuova era dell'innovazione tecnologica si basa sulle innovazioni della precedente rivoluzione digitale introducendo sistemi dinamici, interconnessi e intelligenti che promettono di cambiare e ottimizzare ulteriormente le catene del valore in tutti i settori. Questa era richiede anche una potenza di elaborazione e una capacità di archiviazione senza precedenti.

L'AMRC è uno dei sette centri High Value Manufacturing (HVM) Catapult del paese, che contribuiscono ad aprire la strada all'Industria 4.0. Lanciata nel 2011 da UK Innovate per rivitalizzare i settori manifatturieri della nazione, l'iniziativa HVM Catapult riunisce ricercatori e aziende di tutte le dimensioni per trovare soluzioni all'avanguardia e, in ultima analisi, stimolare i mercati globali.

"In quanto parte del team Catapult, il nostro compito è quello di dimostrare tecniche, strumenti e tecnologie all'avanguardia alle aziende britanniche", afferma Hodgson. L'AMRC esamina e sviluppa attentamente le tecnologie emergenti, senza pregiudizi verso i singoli fornitori IT. Presenta quindi molte delle soluzioni avanzate presso Factory 2050, la prima struttura del paese dedicata alle tecnologie di assemblaggio, produzione di componenti e lavorazione riconfigurabili e assistite digitalmente.

Uno dei progetti di sviluppo dell'AMRC prevede l'automazione dei processi manuali utilizzati per rilevare difetti nei componenti strutturali prodotti, specialmente in settori critici per la sicurezza come l'aerospazio e la difesa. Tradizionalmente, gli operai delle fabbriche hanno ispezionato le parti utilizzando fasci di luce e altri metodi ad alta intensità di manodopera. Un sistema di ispezione visiva automatizzato e intelligente potrebbe consentire un rilevamento più rapido dei pezzi difettosi su larga scala, con conseguente riduzione di difetti, sprechi e costi.

Il team del progetto aveva bisogno di un software di riconoscimento visivo basato sull'apprendimento automatico da utilizzare per creare modelli accurati per la classificazione delle immagini e il rilevamento dei difetti. I ricercatori hanno creato un set di dati acquisendo ed etichettando migliaia di immagini ad alta densità di componenti scattate da più angoli in condizioni standard, che hanno poi utilizzato per testare diversi prodotti di riconoscimento visivo disponibili sul mercato. Tuttavia, questo approccio classico all'elaborazione delle immagini non ha soddisfatto adeguatamente le esigenze dei ricercatori per il loro lavoro all'avanguardia. "Moltissimi aspetti possono avere un enorme impatto sui tradizionali algoritmi di visione artificiale, come l'illuminazione, la posizione dell'articolo nel magazzino e all'interno di quale magazzino o fabbrica", spiega Sean Wilson, AI Technical Lead, AMRC. "Possono essere necessarie settimane per mettere a punto una soluzione che riconosca le caratteristiche specifiche di un difetto. E per quanto riguarda i nuovi componenti o tipi di difetto? Queste soluzioni non sono ad ampio spettro".

Anche l'infrastruttura standard on-premise dell'AMRC, che comprende server basati su CPU in un edificio separato con una connessione di rete a 1 GB/s a Factory 2050, ha ostacolato i progressi del team. L'infrastruttura non è stata in grado di elaborare rapidamente gli enormi file immagine generati dal team, per un totale di circa 20 GB per ogni componente. Inoltre, molti dei clienti commerciali del centro operano in base a normative di settore che richiedono l'archiviazione sicura delle immagini di ispezione per diversi anni. L'attuale storage del centro non possedeva una capacità di archiviazione modernizzata per soddisfare questa esigenza.