IBM Power L1022 è un server 2U a 2 socket, con processore Power10 ottimizzato per carichi di lavoro basati su Linux, come SAP HANA.

Specifiche tecniche

IBM Power S1022s

Scopri in che modo IBM Power S1022s è in grado di fornire un'infrastruttura cloud ibrida flessibile e sicura per carichi di lavoro business-critical.