La piattaforma IBM i è progettata per adattarsi alle mutevoli esigenze sia delle aziende che dell’elaborazione. La sua caratteristica emblematica, l’integrazione espressa dalla lettera "i" di IBM i, consente di ottenere più valore dalle tecnologie avanzate, con minor uso di risorse e maggiore affidabilità.

L'adattabilità di IBM i è assolutamente nota. Questo ha consentito a IBM di investire per rendere IBM i una piattaforma che offre una solida base per l'innovazione tecnica e commerciale, per IBM e per i clienti. Dal momento che il settore IT si sta orientando verso la concessione di licenze software sotto forma di abbonamento, IBM i sta rispondendo alle richieste dei clienti e dei business partner mentre le loro aziende seguono l'esempio.

Le licenze in abbonamento offrono ai clienti opzioni di pagamento prevedibili e coerenti, massimizzando al contempo la capacità di rimanere aggiornati con la loro tecnologia. L'abbonamento consentirà a IBM di accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie come l'AI e l'analisi dei dati, offrendo ai clienti nuovi modi per aggiungere valore alle loro applicazioni aziendali. Si tratta di un altro passo nel nostro percorso nell'indirizzare i clienti verso il successo, mentre si spostano verso ambienti cloud ibridi per le loro aziende e utilizzano al meglio la lunga e solida roadmap di IBM i.