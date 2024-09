Lavora sulle maggiori priorità aziendali e accelera il time to value con servizi pre-integrati su IBM Cloud Pak for Data.Personalizza la piattaforma in modo semplice e in base alle tue esigenze grazie a un ampio catalogo di servizi di IBM e dei Business Partner IBM. In quanto piattaforma cloud-native estendibile per i dati e l'AI, IBM Cloud Pak for Data consente di scalare le iniziative sui dati e sull'AI per soddisfare le esigenze specifiche del settore e dell'organizzazione.

Scopri i servizi per AI, analytics, dashboard, governance dei dati, origini dei dati, strumenti sviluppatore e archiviazione.