IBM® PowerSC è una soluzione di sicurezza e conformità ottimizzata per ambienti virtualizzati su server IBM Power con AIX®, IBM i o Linux. PowerSC rappresenta il livello più alto dello stack dei server IBM Power® e integra funzioni di sicurezza costruite su diversi livelli. Ora puoi gestire la sicurezza e la conformità a livello centrale su Power per tutti gli endpoint IBM AIX® e Linux® on Power. In questo modo puoi ottenere un supporto migliore per gli audit di conformità, compreso il GDPR.