Nuovo IBM FlashSystem con rilevamento delle minacce ransomware

Il nuovo FlashCore Module 4 (FCM4) fornisce un data storage resiliente in caso di attacchi informatici. La nuova tecnologia abilitata da FCM4 è progettata per monitorare in modo continuo le statistiche raccolte da ogni singolo modello I/O che utilizza il machine learning per rilevare anomalie come i ransomware in meno di un minuto4. I vantaggi includono: