I modelli IBM Storage FlashSystem 5000 (IBM Storage FlashSystem 5015 e IBM Storage FlashSystem 5045) sono soluzioni di storage basate su SAS per le piccole e medie imprese che hanno bisogno di uno storage semplice e flessibile. Parte integrante della famiglia FlashSystem, questi sistemi entry-level sfruttano funzionalità di storage avanzate e sono in grado di scalare in base alle esigenze. Sono facili da implementare, facili da usare e facili da far crescere.