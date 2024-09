Con più flussi di dati in standard diversi, la raccolta dei dati può diventare un rompicapo costante per il tuo team. Una soluzione di monitoraggio degli asset completa e scalabile dal punto di vista operativo dovrebbe essere in grado di fornire visibilità sul monitoraggio degli asset in tempo reale e di unificare automaticamente i dati di input per gli asset critici.

IBM® Maximo Monitor può aiutarti a dare vita alla tua soluzione di monitoraggio degli asset grazie alla potenza dell'AI, consentendo sia ai team di tecnologia operativa (OT) che ai team di tecnologia dell'informazione (IT) di prendere decisioni con sicurezza e adottare azioni strategiche per ridurre i costi operativi. Questo sistema intelligente di Internet delle cose (IoT) aiuta a garantire che vengano inviate le notifiche corrette e aiuta a condurre l'analisi delle cause principali, aprendo la strada a operazioni più resilienti e sostenibili.