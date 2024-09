Ottimizza lo stato delle risorse e prevedi i malfunzionamenti estendendo la vita utile dei tuoi asset con una strategia che assegna priorità a riparazioni e sostituzioni. La manutenzione predittiva basata su condizioni, che si basa su informazioni sullo stato ricavate da dati operativi e analitica, aiuta a utilizzare i dati degli asset.

IBM Maximo Health ti aiuta a comprendere lo stato dei dispositivi e degli asset critici con insight ricavati da dati e analisi per prendere decisioni più efficaci in merito alla gestione e alla manutenzione. Inoltre, IBM Maximo Predict unifica dati operativi diversi in modelli di manutenzione predittiva basati sull'analisi che consentono di ottimizzare la pianificazione della manutenzione per migliorare l'affidabilità degli asset. In questa breve demo, scopri in che modo un ingegnere esperto di affidabilità utilizza le metodologie di valutazione dello stato di salute predefinite e le dashboard personalizzabili di IBM Maximo Application Suite per prendere decisioni di manutenzione basate sui dati e migliorare la stabilità della rete energetica.