GRE ha deciso di utilizzare il software per il reporting e la gestione dei dati ESG di Envizi (ora un'azienda IBM) per consolidare i dati di sostenibilità, compresi gli elementi chiave di TRIRIGA e Maximo, in un unico sistema di registrazione verificabile. Dopo aver valutato circa 35 soluzioni di reporting di sostenibilità disponibili sul mercato, il team GRE ha selezionato la soluzione SaaS (Software as a Service) Envizi in base alle sue funzionalità di automazione, alla sua facilità di integrazione con sistemi principali come TRIRIGA e Maximo e alla sua capacità di fornire dashboard di valore basate su insight.

Oggi Envizi viene utilizzato per raccogliere dati da oltre 6.500 fatture delle utenze che IBM riceve a livello globale ogni anno e per riepilogare il consumo totale di energia, i costi e gli acquisti di elettricità rinnovabile su IBM per risparmiare molte ore di calcoli. Può calcolare le emissioni di gas serra sulla base di questi dati energetici, consentendo a IBM di monitorare i progressi verso i suoi obiettivi di riduzione dei gas serra e di acquisto di energia rinnovabile. Anche gli sforzi di risparmio energetico sono monitorati attraverso Envizi, insieme alla conseguente riduzione delle emissioni di gas serra e dei costi.

L'implementazione di Envizi da parte di IBM, la cui offerta è ora nota come IBM Envizi™ ESG Suite, è iniziata circa un anno prima dell'annuncio dell'acquisizione di Envizi da parte di IBM nel gennaio 2022. Questa acquisizione si basa sui crescenti investimenti di IBM nel software basato su AI.

Sebbene misurare e rendicontare gli impatti sulla sostenibilità costituisca una parte importante del percorso in evoluzione della sostenibilità di GRE, l'altro aspetto della questione, ovvero il modo in cui GRE è in grado di incorporare insight nelle decisioni operative, è altrettanto avvincente. Nel campo delle operazioni sostenibili, la progettazione dei processi è fondamentale per misurare e gestire il consumo energetico, le emissioni di gas GHG, i rifiuti e il consumo d'acqua.

A tal fine, il team GRE ha collaborato con gli specialisti di IBM Consulting, con i fornitori di servizi di gestione delle strutture e con il team IBM Sustainability Software in una serie di workshop di design thinking coinvolgenti. Attraverso questi workshop, il team IBM ha individuato più di 450 casi d'uso incentrati sulla gestione delle strutture, l'ottimizzazione del portafoglio, l'esperienza sul posto di lavoro e la sostenibilità. Utilizzando la soluzione IBM Blueworks Live, i team hanno riprogettato i processi aziendali GRE per allinearli alle funzionalità pronte all'uso di TRIRIGA, Maximo e Envizi.

In qualità di CTO di Asset Management Solutions, con responsabilità tecnica per le piattaforme Maximo e TRIRIGA, Eric Libow, membro del team GRE, ha svolto un ruolo fondamentale in questo sforzo. Considera l'approccio pratico e basato sui valori dei workshop come una sorta di modello che consente ai clienti IBM di raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità. "I nostri clienti non cercano una tecnologia "interessante", cercano di ottenere risultati concreti", spiega Libow. "Quello che stiamo facendo fornisce loro un quadro realistico, utilizzando dati reali, per mostrare il ritorno dei loro investimenti orientati alla sostenibilità."

GRE traccia gli asset a livello globale, per cui i casi d'uso della sostenibilità sono diffusi e diversificati. Ma sono i data center che illustrano in modo più dettagliato il potenziale dell'ottimizzazione incentrata sulla sostenibilità, dato che il loro consumo energetico (per il calcolo e il raffreddamento) li rende un'opportunità particolarmente interessante.