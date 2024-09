Gli immobili costituiscono per le grandi aziende la seconda maggiore voce di costo. Spinte da un landscape operativo in evoluzione, le imprese si stanno rapidamente spostando verso modelli centralizzati. Ciò richiede soluzioni di livello aziendale per la riduzione dei costi, una maggiore reattività e ottimizzazione dell'efficienza.



La capacità di accedere ai dati attraverso una singola fonte affidabile durante l'intero ciclo di vita di un immobile è fondamentale per innalzare le prestazioni operative. IBM TRIRIGA offre un sistema olistico integrato di gestione del posto di lavoro (IWMS) elaborato da un brand di cui ti puoi fidare, leader nel mercato in termini di funzionalità, sicurezza, configurabilità con una suite nativamente integrata.

Semplice, veloce e flessibile, TRIRIGA offre una combinazione completa di applicazioni in un'unica piattaforma, per massimizzare le performance del ciclo di vita delle strutture e assicurarti la preparazione necessaria ad affrontare le esigenze future.