Come un incendio che non si riesce a domare, altrettanto il COVID-19 ha iniziato a diffondersi in tutto il mondo nel 2020. Praticamente da un giorno all’altro, le strategie aziendali sono cambiate. La salute e la sicurezza sul posto di lavoro hanno assunto un'urgenza sempre maggiore. Anche l'agilità organizzativa è diventata fondamentale, date le direttive in costante cambiamento in materia di salute pubblica. Fedele alla propria vocazione, IBM ha cercato di attingere alla sua vasta esperienza e risorse tecnologiche per proteggere non solo i propri dipendenti, clienti e partner, ma anche quelli di altre imprese. “IBM è bravissima nel risolvere problemi come questo. Questo è ciò che siamo e ciò che facciamo, per la nostra azienda e per il mondo", afferma Cameron Potts, Vice President, Operations & Transformation, IBM Enterprise Technology & Security. L'Organizzazione IBM Global Real Estate (GRE), che si occupa della gestione degli immobili e delle strutture, ha contribuito a guidare questi sforzi. In risposta agli ordini iniziali del governo di rimanere a casa, la GRE ha collaborato con i dirigenti delle sedi e con i team di gestione della crisi per spostare il 95% dei dipendenti globali di IBM dall'ufficio a casa. Con un'infrastruttura sicura e strumenti digitali sul posto di lavoro già a disposizione, l'azienda era ben preparata a supportare una forza lavoro remota. L'organizzazione inoltre non ha perso tempo nell'allestire dispositivi all'ingresso per lo screening della temperatura e dei sintomi per i lavoratori fondamentali presenti in sede. All'interno degli edifici, ha rafforzato le misure di igiene personale, il distanziamento sociale e altre linee guida sanitarie stabilite con segnaletica e altri modi. Successivamente, l'organizzazione ha esaminato come riaprire in sicurezza le sedi una volta che i governi avranno allentato le restrizioni. IBM impiega circa 350.000 persone in 170 paesi. I responsabili delle decisioni avevano bisogno di un approccio flessibile e basato sulle best practice che potesse essere adattato alle varie esigenze aziendali e alle direttive regionali in materia di sanità pubblica.

Ampio raggio d'azione Aiuta a vivere esperienze sul posto di lavoro più sicure per i dipendenti in 370 sedi IBM Analisi più rapida Analizza più rapidamente l'utilizzo dello spazio del 99%

Consideriamo l'organizzazione GRE "client zero for Watson Works". Utilizzando in modo proattivo tecnologie intelligenti per proteggere i dipendenti in sede e gli altri lavoratori dal COVID-19, possiamo rafforzare la loro fiducia in noi. Marianna Flores Direttore Beni immobili globali IBM

Per guidare IBM e altre grandi organizzazioni nella riapertura, Marianne Flores, Direttore di IBM GRE, ha collaborato con Potts e altri leader del GRE e delle risorse umane per sviluppare l'IBM Return to Workplace Playbook. Il playbook fornisce un quadro decisionale completo e una lista di controllo per tutte le fasi del rientro, compresa la reattività alla valutazione del sito, la preparazione e la sicurezza. Una volta completate queste attività, Flores e Potts hanno iniziato a ridefinire i posti di lavoro IBM. Hanno cercato di facilitare la sicurezza, la produttività e l'efficienza in loco con tecnologie all'avanguardia.

È in gioco la salute e la sicurezza dei dipendenti. La GRE si è posta in prima linea nell'equazione di come salvaguardare i dipendenti IBM al momento del loro rientro al lavoro. Cameron Potts Vice President, Operations & Transformation IBM Enterprise Technology & Security

Informazioni più rapide del 99% sull'utilizzo degli spazi A gennaio 2021, la GRE aveva implementato le soluzioni Watson Works in 370 sedi. Trasformando i propri processi di risposta e conformità al COVID-19, la GRE ha garantito che i team IBM che devono prendere decisioni più rapide legate alla pandemia — inclusi leader di siti e unità di business, general manager nazionali e team di gestione delle crisi — abbiano un accesso più rapido alle informazioni chiave. Con le soluzioni Watson Works, il team GRE ha ridotto il tempo necessario per completare l'analisi dell'utilizzo dello spazio per una sede del 99%, da 10 giorni a 10 minuti. Inoltre, con dati di utilizzo dello spazio estremamente accurati, i leader GRE possono ottimizzare l'uso e le spese in tutto il portafoglio globale di IBM. "GRE deve prendere decisioni strategiche in materia immobiliare e progettare il futuro posto di lavoro. Siamo in grado di ridurre drasticamente i tempi e gli sforzi necessari per la raccolta dei dati, l'analisi dei dati e la generazione di informazioni", afferma Flores. Ancora più importante, i dipendenti, i clienti e le altre persone che entrano nelle strutture IBM possono vedere, sentire e sperimentare la differenza. Sapere che IBM ha investito completamente nella loro protezione dall'infezione da COVID-19 può aumentare la loro fiducia e aiutarli a dare il meglio di sé. "È la salute e la sicurezza dei dipendenti ad essere in gioco", afferma Potts. La GRE si è messa al centro dell'equazione: "Come possiamo salvaguardare i dipendenti IBM quando tornano al lavoro?". La GRE ha aiutato IBM a cambiare rotta, quasi dal giorno alla notte, per contribuire a fermare la diffusione del COVID-19".