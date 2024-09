Le gru di banchina pesano 2.000 tonnellate, sono alte 450 piedi e sollevano i container dalla nave e li depositano a terra. Decine di trattori del terminal trasportano poi i container alle gru impilatrici automatizzate per lo stoccaggio oppure al BoxBay, un nuovo sistema all'avanguardia che deposita i container in scaffalature d'acciaio alte fino a 11 piani. I container rimangono qui fino a quando i clienti esterni o le aziende di autotrasporto non li ritirano.

In DP World questo balletto intricato tra carico e attrezzatura è ordinaria amministrazione. Nel 2020 l'azienda specializzata in logistica globale e fornitura di soluzioni per la supply chain ha movimentato ben 71,2 milioni di container per conto di giganti del settore quali Ikea e Nissan. Ma per Jan Cuppens, Vice President Global Engineering di DP World, si tratta di normale routine: "In fondo, vogliamo trasportare un carico o un container nel modo più efficiente possibile dal punto A al punto B e renderlo altrettanto semplice e agevole per il cliente".

Per operare con facilità e senza intoppi, DP World deve funzionare come un ingranaggio ben oliato a livello globale. Ciò significa poter disporre, nell'intera organizzazione, di processi standardizzati e dati affidabili, riguardanti attrezzatura, lavori, gestione dei progetti e altro. È un compito arduo se si pensa che DP World opera in 64 paesi con 55 terminali marittimi nel mondo. Parte di questa espansione deriva dall'acquisizione nel 2005 di tutta una serie di terminali che, quasi da un giorno all'altro, ha trasformato DP World da operatore locale a gigante della logistica globale.

Ma i terminali di nuova acquisizione erano basati su sistemi legacy individuali, il che comportava sfide operative non indifferenti secondo Cuppens. "Ogni terminale aveva un modo di operare diverso, con specifici processi nonché peculiari sistemi finanziari, di manutenzione e ingegneria. Dai sistemi non ottenevamo dati coerenti e nei vari terminali molti processi erano differenti. Mancavano standard globali."

E prosegue: "Così abbiamo raggiunto l'accordo di passare a un unico sistema globale di gestione tecnica e standardizzare i nostri processi".