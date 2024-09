Sebbene i produttori industriali utilizzino ogni giorno la tecnologia dei sensori, sono anche notevolmente impegnati nelle operazioni giornaliere. Per alleggerire il carico, hanno bisogno di un servizio di monitoraggio remoto scalabile che identifichi le anomalie del sistema e preveda i problemi prima che diventino tali. Per soddisfare questa esigenza, Novate utilizza l'AI e il software IBM Maximo Monitor per sviluppare un nuovo approccio rivoluzionario che migliori l'affidabilità dei processi e, in ultima analisi, il controllo dei processi industriali .



Novate sta integrando le infrastrutture dei sistemi di controllo e i dati di processo dei suoi clienti con la tecnologia AI basata su IBM Cloud e Maximo Monitor, che è incorporato direttamente nel suo Support Operations Center. In questo modo, l'azienda può analizzare i dati in cerca di anomalie che altrimenti sarebbero impercettibili per un tipico sistema di controllo. Se ne viene rilevata una, il sistema avvisa i tecnici del Support Operations Center di Novate.

Quindi, attingendo agli anni di esperienza nei processi, alla familiarità con le operazioni del cliente e alla conoscenza dei principi ingegneristici, gli ingegneri di Novate determinano se l'anomalia rappresenta un problema. Se necessario, collaboreranno poi con i tecnici dell'azienda per prevenire un malfunzionamento previsto ed evitare i tempi di inattività.

“In definitiva, vogliamo addestrare l'AI per rendere il sistema più intelligente”, spiega Rob Mora, vicepresidente esecutivo del reparto Business Development di Novate. “Con l'aiuto dell'AI abilitata da IBM Watson, il nostro servizio addestrerà i sistemi a riconoscere gli eventi mentre si sviluppano.”

Ma non tutti i clienti hanno accesso all’eccezionale AI di IBM o sono in grado di comprendere il modo migliore per implementarla e ottenere valore. Inoltre, potrebbe non rientrare ancora nella roadmap tecnologica del cliente. Quindi, per poter utilizzare l’AI, devono prima sviluppare un solido caso d’uso.

Mora afferma che alcuni dei clienti di Novate sono straordinariamente sofisticati, mentre altri stanno appena iniziando il loro percorso di trasformazione. Ha visitato un impianto all'avanguardia, fiore all'occhiello di un produttore alimentare globale che produce circa 400 tonnellate di biscotti al giorno. Ogni giorno, però, l'impianto perde circa 20 tonnellate di biscotti a causa di tempi di inattività non programmati. L'azienda è stata determinata a incorporare le più recenti soluzioni tecnologiche per migliorare l'affidabilità.

Il cliente aveva acquistato apparecchiature di realtà aumentata e investito in soluzioni di point cloud 3D per mappare alcune delle sue linee e ridurre i tempi di inattività non pianificati. Ma ciò ha richiesto un investimento massiccio, una formazione approfondita e la ridefinizione di molti processi.

“L'AI rappresenta un punto di svolta per la produzione industriale”, osserva Mora. “Offre un campo di visualizzazione molto più ampio, che accoglie tutti i dati, e può essere messa in pratica senza alcun investimento di capitale o formazione grazie all'uso della nostra piattaforma. In definitiva, l'AI consente ai sistemi di processo di diventare autocoscienti e di ‘chiamare’ un ingegnere per dirgli: ‘Non stai controllando qui, ma c'è qualcosa che non va e dovresti dare un'occhiata’.Questo porta l’affidabilità e il supporto dell’impianto a un livello superiore.”