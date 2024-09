Per un successo sul lungo periodo le aziende basate sui dati devono riuscire ad allineare strettamente le persone e i processi alle tecnologie.Tieni conto di queste domande per assicurarti di essere sulla strada giusta e di aver messo a fuoco la tua visione.

Data fabric vs data mesh

Data fabric e data mesh sono architetture di dati progettate per affrontare il cambiamento organizzativo e la complessità della gestione dei dati aziendali in un ecosistema ibrido multicloud.Scopri come queste due architetture semplificano la gestione e l'accesso ai dati, indipendentemente dai carichi di lavoro.