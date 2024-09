Date le dimensioni del progetto e le scadenze imminenti, il team di IBM Consulting ha adottato una strategia agile e incentrata sull'automazione per accelerare le attività di migrazione. In particolare, il team congiunto ha sfruttato i modelli di AWS CloudFormation per creare un'architettura "infrastructure as code", che semplifica lo smontaggio e l'avvio di nuove risorse nel cloud AWS.

Inoltre, la piattaforma Red Hat Ansible Lightspeed (link esterno a ibm.com) fornisce funzionalità di automazione per la configurazione, il provisioning e l'implementazione degli oltre 20 sistemi SAP e dei relativi database SQL che Water Corporation utilizza ogni giorno.



Sfruttando la tecnologia IBM watsonx Code Assistant, gli architetti dell'infrastruttura cloud hanno potuto utilizzare l'AI generativa per convertire l'inglese semplice in raccomandazioni di codice per le funzioni di automazione destinate alla migrazione e alla manutenzione del nuovo ambiente SAP. Queste operazioni vengono successivamente raggruppate in playbook Ansible, o blueprint per attività di automazione consolidate, che possono essere utilizzati per eseguire automaticamente attività di supporto comuni e ripetitive.



"In passato abbiamo avuto difficoltà con la pianificazione e il budget relativi al ciclo di manutenzione dell'IT", aggiunge Brad. “Ad esempio, avviare e arrestare i nostri ambienti SAP richiede un notevole sforzo. Non si tratta solo di spegnere, ma anche di eliminare le code. È necessario anche riprogrammare i servizi. Ma automatizzando queste attività, possiamo ridurre i costi operativi”.

Complessivamente, IBM e Water Corporation stimano che la nuova strategia di automazione faccia risparmiare all'azienda circa 1.500 ore di lavoro manuale all'anno legate al supporto dell'infrastruttura. Allo stesso tempo, la tecnologia watsonx Code Assistant ha accelerato la creazione di playbook Ansible e ha ridotto del 30% gli sforzi di sviluppo e i costi associati. Questi risparmi hanno aiutato l'azienda a compensare i costi di gestione dell'ambiente cloud SAP di oltre il 40%.

Inoltre, mentre in precedenza la creazione di un nuovo ambiente SAP richiedeva diverse settimane, ora Water Corporation è in grado di avviarne uno in tempi significativamente inferiori e con un impegno manuale ridotto.