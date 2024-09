Prodotti watsonx Code Assistant

watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed consente agli sviluppatori di qualsiasi esperienza di scrivere Playbook Ansible, utilizzando suggerimenti generati dall'AI. Ideata appositamente per accelerare l'automazione IT, questa soluzione fornirà suggerimenti su contenuti conformi alle best practice. Il prodotto è in grado di generare contenuti corretti dal punto di vista sintattico e pertinente al contesto, utilizzando richieste in linguaggio naturale scritte in un inglese semplice. Dai un'occhiata a watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed