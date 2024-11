Uno dei team vincitori della watsonx Challenge ha applicato watsonx Code Assistant a un dilemma lavorativo urgente e ha ottenuto significativi aumenti di efficienza. Questo piccolo team, un mix di sviluppatori di prodotti veterani e assunti di recente, ha ereditato più di 50 repository di codice non documentati contenenti circa 750 file JavaScript. Il team ha dovuto affrontare la prospettiva di settimane di analisi manuale per comprendere e documentare correttamente la base di codice.

Per la sfida, il team ha inserito 9 file contenenti più di 1000 righe di codice nell'assistente di gen AI e ha chiesto alla soluzione di produrre riepiloghi di una frase di ogni file.

Uno dei nuovi sviluppatori del team, Asher Scott, stava già usando watsonx Code Assistant per spiegare con successo piccoli pezzi di codice, ma non era sicuro di come avrebbe funzionato con file più grandi. "Non avevamo grandi aspettative, ma siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla qualità", afferma Scott, aggiungendo che la soluzione è stata persino efficace nello spiegare la sintassi avanzata scritta utilizzando tecniche di codifica abbreviata. "Mi ha aiutato a portare le mie competenze a un livello superiore."

Quando il team ha esaminato i riepiloghi per verificarne l'accuratezza, "li abbiamo trovati davvero accurati e particolarmente accurati per la documentazione delle API", afferma Scott.

Anche il compagno di team veterano di Scott, Greg Gasper, ha sperimentato la funzionalità di generazione del codice di watsonx Code Assistant. Il ruolo principale di Gasper non è la programmazione, ma è stato in grado di inserire un prompt in linguaggio naturale nella chat AI integrata nella soluzione e generare uno script per identificare i file che necessitavano di documentazione. "L'ho realizzato in pochi minuti", afferma Gasper, "e quel codice ha esposto i 750 file JavaScript che dovevamo documentare".

Sulla base dell'analisi di file simili, il team prevede che i 9 file utilizzati nella challenge impiegheranno in media almeno 3 minuti ciascuno per essere esaminati e riepilogati manualmente. Utilizzando watsonx Code Assistant, hanno riepilogato ogni file in circa 12 secondi*. Si tratta di un risparmio di tempo di oltre il 90%.

Mentre il team applica watsonx Code Assistant al resto della sua base di codice, Scott spiega che "stiamo parlando di un lavoro che richiederebbe settimane e che verrà completato in pochi minuti".





*Test interni con larghezza di banda e tempo di risposta ottimali per watsonx Code Assistant.