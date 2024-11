rKube, un fornitore di soluzioni IT con sede in Marocco specializzato nella modernizzazione delle applicazioni IBM WebSphere e nella fornitura di aggiornamenti Java in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), si è trovato a far fronte alle crescenti richieste di aiutare i clienti ad aggiornare le sue applicazioni Java. Le organizzazioni devono affrontare molte potenziali sfide legate alla modernizzazione delle applicazioni Java, tra cui documentazione scadente, basi di codice complesse e test obsoleti. Per molte aziende, queste sfide ostacolano la crescita e influiscono sul vantaggio competitivo.

Con un'esperienza decennale in questo settore, rKube ha riconosciuto l'urgente necessità di accelerare le funzionalità di modernizzazione di Java con una soluzione che comprendesse l'intero ciclo di vita dello sviluppo del software e assistesse la trasformazione vera e propria. Tradizionalmente, i processi di modernizzazione delle applicazioni hanno richiesto un grande sforzo manuale, spesso con conseguenti colli di bottiglia significativi e un aumento dei costi. Quindi, rKube ha cercato un approccio che utilizza l'AI generativa (gen AI) e l'automazione.