Senza le giuste politiche, linee guida e prassi relative all'implementazione dell’AI, le organizzazioni possono essere esposte a dilemmi etici, alla non conformità alle normative sulla privacy dei dati, a danni alla reputazione e a perdite finanziarie. È necessario impostare fin dall'inizio una corretta gestione dei dati e una governance dell'AI. Secondo IBM® Consulting la governance dell'AI rappresenta una sfida che abbraccia la società e la tecnologia, e richiede diversi elementi: una governance organizzativa, l'attuazione di processi e di iniziative di formazione all'interno dell'azienda e strumenti tecnici per rendere tutto questo possibile.

La forza di IBM nella governance dell'AI non ha eguali: è il fulcro della nostra cultura e dei nostri valori. IBM Consulting ha la competenza e l'esperienza nel settore per lavorare con i clienti con l'obiettivo di stabilire i giusti guardrail e di garantire che l'AI sia applicata in modo responsabile in tutta l'azienda. Lavoriamo con i clienti per creare una strategia di AI responsabile e trasparente, supportata da framework di governance organizzativa e da piattaforme di governance dell'AI automatizzate.