Associated Partner, Data Security Jim Lessard Jim Lessard vanta oltre 37 anni di esperienza professionale nelle soluzioni di sicurezza dei dati. Presso IBM Consulting, Cybersecurity Services è a capo della pratica di sicurezza dei dati e delle applicazioni per il Nord America, che comprende la leadership strategica, lo sviluppo di capacità e la realizzazione di progetti tra cui crittografia, gestione delle chiavi, DAM, DLP, CASB e DAP/DCAP. Prima di entrare in IBM, Jim ha gestito l'intero programma di protezione dei dati per la più grande banca broker/dealer degli Stati Uniti.

Senior Product Manager, Cybersecurity Services Blossom Pinheiro Blossom Pinheiro è una Senior Product Manager di IBM Consulting, Cybersecurity Services, con oltre 18 anni di esperienza nella strategia, nello sviluppo e nella gestione dei prodotti. Da quando è entrata in IBM ha contribuito allo sviluppo e al lancio di offerte di servizi di sicurezza per applicazioni, dati e reti. Blossom ha conseguito una laurea in ingegneria informatica presso la Madras University, un master in ingegneria elettrica e informatica presso la Temple University e un MBA presso la Isenberg School of Management,University of Massachusetts Amherst.

Global Partner, Cybersecurity Services Dinesh Nagarajan Dinesh è un Global Partner in IBM Consulting, Cybersecurity Services, e ha oltre 20 anni di esperienza nella consulenza in materia di cybersecurity e trasformazione. Fornisce regolarmente consulenza ai CxO nei settori sicurezza dei dati, DevSecOps, servizi di sicurezza quantistica e strategia di crittografia. Dinesh serve i clienti in incarichi di consulenza che vanno dalla fornitura di soluzioni all'avanzamento delle attività di sicurezza operativa.