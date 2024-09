Quali prodotti Security Guardium Data Encryption sono adatti alla tua organizzazione?

Guardium for File and Database Encryption Gestisci i report di conformità proteggendo al contempo i database strutturati, i file non strutturati e i servizi di storage su cloud tramite la crittografia dei dati inattivi con la gestione centralizzata delle chiavi, il controllo dell'accesso degli utenti con privilegi e una dettagliata registrazione di verifica degli accessi ai dati.

Guardium for Cloud Key Management Il controllo completo del ciclo di vita delle chiavi di crittografia, inclusa la rotazione automatica delle chiavi e la gestione della scadenza, ti permette di centralizzare la gestione delle chiavi per ridurre la complessità e i costi operativi. Il BYOK (bring your own key) è un sistema di controllo delle chiavi del cliente che consente la separazione, la creazione, la proprietà e la revoca delle chiavi di crittografia o dei segreti tenant utilizzati per crearle.

Guardium for Data Encryption Key Management Centralizza la gestione delle chiavi sia per le soluzioni Guardium che per dispositivi di terze parti, database, servizi cloud e applicazioni. Il supporto per KMIP, un protocollo standard del settore per lo scambio di chiavi di crittografia, permette una gestione delle chiavi tramite un insieme comune di politiche.