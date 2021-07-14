Cos'è la crittografia?

La crittografia può offrire diversi benefici in termini di protezione dei dati sia on-premise che nel cloud. Alcuni dei benefici più significativi includono:

Sicurezza dei dati

La crittografia è tra gli strumenti di sicurezza dei dati più importanti e diffusi. Codificando il testo normale come testo cifrato, la crittografia aiuta le organizzazioni a proteggere i dati da una serie di attacchi informatici, inclusi ransomware e altri malware.

In particolare, l'uso di malware "infostealer" che esfiltrano dati sensibili è aumentato del 266% rispetto al 2022, secondo l'IBM X-Force Threat Intelligence Index 2024. La crittografia aiuta a combattere questa minaccia rendendo i dati inutilizzabili dagli hacker, vanificando lo scopo del furto.

I recenti progressi nei sistemi di crittografia con tecnologia AI hanno rivoluzionato anche le pratiche di sicurezza dei dati. Queste soluzioni utilizzano l'AI per regolare dinamicamente i parametri di crittografia in base a fattori contestuali come il traffico di rete, il tipo di dispositivo e il comportamento dell'utente. Questo approccio adattivo consente alle organizzazioni di ottimizzare gli algoritmi di crittografia in tempo reale e adattare le proprie strategie di protezione dei dati all'evoluzione delle minacce alla sicurezza.

Sicurezza del cloud

Mentre i provider di servizi cloud (CSP) sono responsabili della sicurezza del cloud, i clienti sono responsabili della sicurezza nel cloud, compresa la sicurezza di qualsiasi dato. La crittografia dei dati a livello aziendale può aiutare le organizzazioni a proteggere i propri dati sensibili on-premise e nel cloud.

Gestione della conformità

Molti settori e giurisdizioni hanno requisiti normativi e misure di sicurezza che impongono alle organizzazioni di utilizzare la crittografia per proteggere i dati sensibili. La conformità a queste normative aiuta le organizzazioni a evitare sanzioni legali e a mantenere la fiducia dei clienti.

Integrità dei dati

Gli strumenti di crittografia, come le funzioni hash, possono aiutare a rilevare modifiche non autorizzate o tentativi di manomissione, il che può contribuire a garantire l'accuratezza e l'integrità dei dati archiviati e trasmessi.

Comunicazioni sicure

La crittografia rende sicuri i canali di comunicazione, consentendo a persone e organizzazioni di scambiare informazioni sensibili, effettuare transazioni e collaborare con un rischio di intercettazione ridotto.

Protezione dalle minacce interne

La crittografia limita l'accesso ai dati sensibili solo agli utenti che dispongono delle chiavi di decrittografia appropriate. Questa misura aiuta a evitare che i dipendenti accedano intenzionalmente o involontariamente a informazioni sensibili, le utilizzino in modo improprio o le smarriscano. Ad esempio, anche se il laptop fornito dall'azienda di un dipendente viene smarrito, i dati correttamente crittografati sul disco rigido rimangono inaccessibili.