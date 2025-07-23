Attualmente le reti informatiche costituiscono la spina dorsale della maggior parte delle aziende moderne, dagli strumenti di comunicazione e collaborazione dei dipendenti alle applicazioni complesse (app), alle operazioni aziendali cloud-native e persino alle infrastrutture globali. Le reti moderne e gli strumenti e le soluzioni che le proteggono sono critici per il successo di alcune delle aziende più grandi e importanti al mondo.

Secondo un report recente, il mercato globale delle soluzioni di sicurezza di rete è consistente e sta crescendo a un ritmo sostenuto. Nel 2024 valeva 24 miliardi di dollari e dovrebbe continuare a crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 14% per raggiungere i 73 miliardi di dollari entro il 2032.1