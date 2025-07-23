8 minuti
La sicurezza di rete è un campo della cybersecurity focalizzato sulla protezione delle reti informatiche e dei sistemi di comunicazione da minacce e attacchi informatici interni ed esterni.
Attualmente le reti informatiche costituiscono la spina dorsale della maggior parte delle aziende moderne, dagli strumenti di comunicazione e collaborazione dei dipendenti alle applicazioni complesse (app), alle operazioni aziendali cloud-native e persino alle infrastrutture globali. Le reti moderne e gli strumenti e le soluzioni che le proteggono sono critici per il successo di alcune delle aziende più grandi e importanti al mondo.
Secondo un report recente, il mercato globale delle soluzioni di sicurezza di rete è consistente e sta crescendo a un ritmo sostenuto. Nel 2024 valeva 24 miliardi di dollari e dovrebbe continuare a crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 14% per raggiungere i 73 miliardi di dollari entro il 2032.1
Le reti di computer, o semplicemente reti, sono sistemi di dispositivi interconnessi che comunicano tra loro, condividono dati e scambiano risorse. I dispositivi collegati attraverso una rete utilizzano varie connessioni, tra cui Ethernet, wireless (wifi) e cellulare. Dopo avere stabilito una connessione, devono seguire una serie di regole note come protocolli di comunicazione che regolano il modo in cui scambiano i dati. I dispositivi comuni utilizzati nelle reti informatiche includono desktop, dispositivi mobili e router.
Attualmente, le reti informatiche sono alla base di quasi tutti gli aspetti della vita quotidiana, dal potenziamento della forza lavoro mobile, ai social network e al supporto del sistema finanziario globale. Qualsiasi violazione è costosa.
Secondo il report Cost of a Data Breach 2024 di IBM, l'anno scorso il costo medio globale di una violazione dei dati è stato di 4,9 milioni di dollari. Questo aumento segna un incremento del 10% rispetto all'anno precedente e rappresenta il totale più alto mai registrato.
Come tutti gli altri aspetti dell'infrastruttura IT, il cloud computing ha cambiato radicalmente le reti. Sostituisce l'infrastruttura di rete on-premise basata su hardware con risorse virtualizzate e on-demand fornite tramite Internet.
Fino all'inizio degli anni 2000, le aziende preferivano l'infrastruttura IT, l'hardware e il software on-premise che potevano essere conservati in una struttura di proprietà e gestita dall'azienda. Tuttavia, i benefici del cloud, in particolare la sua maggiore scalabilità, flessibilità e potenziale di risparmio sui costi, hanno determinato un cambiamento radicale. Oggi, oltre il 60% dei dati aziendali è memorizzato nel cloud e il mercato globale del cloud computing vale quasi mille miliardi di dollari.2
Via via che le aziende adottano nuove tecnologie come il cloud computing, l'intelligenza artificiale (AI) e l'Internet of Things (IoT) aumentano le dimensioni della superficie di attacco che gli hacker possono utilizzare. Ogni anno, attacchi informatici complessi che coinvolgono malware (trojan), phishing, ransomware, ingegneria sociale e attacchi distributed denial-of-service (DDoS) costano milioni alle aziende.
Le best practice e le soluzioni per la sicurezza di rete sono in genere progettate con tre obiettivi principali:
La segmentazione della rete, la pratica di dividere una rete in segmenti più piccoli, consente alle organizzazioni di implementare un maggiore controllo sui dati e sugli utenti di una rete. La segmentazione della rete riduce le dimensioni della superficie di attacco e il numero di modi in cui gli hacker possono ottenere accessi non autorizzati.
L'autenticazione a più fattori (MFA) è un modo per verificare l'identità di un utente attraverso almeno due forme distinte di prova, come una password e l'ID facciale. Nella sicurezza di rete, l'MFA offre un ulteriore livello di protezione oltre alla password dell'utente che può impedire ai malintenzionati di accedere ai dati sensibili.
Le reti private virtuali (VPN) sono servizi che stabiliscono connessioni sicure e crittografate per lo scambio di dati e di risorse su Internet. La sicurezza di rete si basa sulle VPN per mascherare gli indirizzi IP, ovvero la posizione di un dispositivo in una rete affinché l'attività di un utente sia più difficile da tracciare.
Le VPN hanno svolto un ruolo critico nell'evoluzione del lavoro da remoto, consentendo agli utenti di accedere alle informazioni e alle risorse aziendali da qualsiasi parte del mondo. Questo accesso include il lavoro su reti Wi-Fi pubbliche in luoghi come bar o uffici satellite.
Zero trust, una moderna strategia di sicurezza progettata per il cloud, si occupa della protezione delle connessioni dei singoli utenti a una rete piuttosto che sulla concessione implicita della fiducia a tutti i membri.
Prima della diffusione del cloud computing, la sicurezza di rete si concentrava sulla protezione degli endpoint (dispositivi che si connettevano con le reti e scambiavano informazioni), ma questo approccio non era altrettanto efficace in un ambiente cloud.
Le soluzioni e sistemi di sicurezza di rete migliori sono efficaci solo se i team incaricati della loro implementazione vengono regolarmente formati e sottoposti a test rigorosi.
Le organizzazioni devono assicurarsi che gli utenti di una rete ne conoscano le policy di sicurezza, note anche come protocolli di sicurezza. Dovrebbero anche comprendere le misure da adottare quando sospettano che si stia verificando una violazione dei dati.
In aggiunta alle best practice, le organizzazioni si affidano a un'ampia gamma di sistemi e strumenti di sicurezza della rete progettati per impedire che gli attacchi informatici violino le reti. Queste soluzioni contribuiscono inoltre a ridurre al minimo i danni causati quando si verificano delle violazioni.
Un firewall è un software o hardware che impedisce al traffico sospetto di entrare o uscire da una rete lasciando passare il traffico legittimo. I firewall possono essere distribuiti ai margini di una rete o utilizzati internamente per dividere una rete più grande in sottoreti più piccole. Se una parte della rete è compromessa, gli hacker restano comunque isolati dal resto.
Le soluzioni di controllo degli accessi alla rete autenticano e autorizzano gli utenti per stabilire chi possa accedere a una rete e cosa possa fare al suo interno. "Autenticazione" si riferisce alla conferma dell'identità di un utente e alla garanzia che possieda le autorizzazioni adeguate per accedere a specifiche risorse di rete.
Le soluzioni NAC vengono spesso utilizzate per applicare policy di controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC), in cui i privilegi degli utenti si basano sulle loro funzioni lavorative.
Le soluzioni di sicurezza cloud proteggono i data center, le app e altri asset cloud dagli attacchi informatici. La maggior parte delle soluzioni di sicurezza del cloud sono semplicemente misure di sicurezza di rete standard (ad esempio firewall, NAC e VPN) applicate agli ambienti cloud. Molti provider di cloud service integrano controlli di sicurezza nei servizi cloud o li offrono come componenti aggiuntivi.
Un sistema di rilevamento e prevenzione delle intrusioni (IDPS), talvolta chiamato sistema di prevenzione delle intrusioni, analizza il traffico in entrata alla ricerca di minacce alla sicurezza. Questi strumenti di sicurezza si sono evoluti dai sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS), che segnalavano solo le attività sospette da controllare.
Gli IDPS hanno la capacità aggiuntiva di rispondere automaticamente a possibili violazioni bloccando il traffico o reimpostando la connessione.
La sicurezza delle applicazioni (AppSec) si riferisce ai sistemi e ai processi su cui i team addetti alla sicurezza fanno affidamento per proteggere le app dagli attacchi informatici. Poiché la maggior parte delle aziende moderne utilizza app per svolgere funzioni aziendali chiave o elaborare dati sensibili, queste app diventano spesso obiettivi primari per gli attacchi informatici. Inoltre, poiché numerose app aziendali sono ospitate su cloud pubblici, gli hacker possono approfittare delle loro vulnerabilità per accedere alle reti aziendali private.
Alcuni esempi comuni di strumenti per la sicurezza delle applicazioni sono i firewall per le applicazioni web, l'autoprotezione del runtime delle applicazioni runtime, i test di sicurezza delle applicazioni statiche e i test di sicurezza delle applicazioni dinamiche.
Il phishing, un tipo di attacco informatico che utilizza e-mail fraudolente per indurre gli utenti a condividere dati sensibili, è una delle minacce informatiche più comuni ed efficaci. Un'ampia gamma di strumenti e sistemi di sicurezza dell'e-mail, come i filtri antispam e la crittografia dei messaggi, aiutano le organizzazioni a contrastare i comuni tentativi di phishing. Alcuni strumenti di sicurezza e-mail più avanzati dispongono anche di sandbox, ovvero ambienti isolati in cui i professionisti della sicurezza possono ispezionare gli allegati delle e-mail senza esporre l'intera rete ai loro contenuti.
Sebbene i seguenti strumenti non siano propriamente di sicurezza della rete, gli amministratori di rete li utilizzano spesso per proteggere le aree e le risorse di una rete.
La prevenzione della perdita di dati (DLP) si riferisce a un insieme di strategie e strumenti per la sicurezza delle informazioni che garantiscono che i dati sensibili non vengano rubati né divulgati accidentalmente. La DLP include politiche di sicurezza dei dati e tecnologie appositamente progettate che tracciano i flussi di dati, crittografano le informazioni sensibili e generano avvisi quando vengono rilevate attività sospette.
Le soluzioni di sicurezza degli endpoint proteggono i dispositivi dagli hacker che possono utilizzarli per intrufolarsi in una rete. Il software antivirus è in grado di rilevare e distruggere trojan, spyware e altri software dannosi su un dispositivo prima ancora che si diffondano nel resto della rete.
La sicurezza web comprende una serie di soluzioni e politiche di sicurezza da cui dipendono le organizzazioni per proteggere reti, utenti e asset da vari rischi per la sicurezza. Le soluzioni di sicurezza web come gateway web sicuri, firewall per applicazioni web (WAF) e software antivirus possono bloccare il traffico sospetto e impedire agli utenti di connettersi ad app dannose.
L'analisi del comportamento degli utenti e delle entità (UEBA) utilizza le l'analytics dei comportamenti e il machine learning (ML) per segnalare attività sospette. L'UEBA può aiutare a individuare le minacce interne e gli hacker che hanno dirottato gli account utente per ottenere l'accesso non autorizzato a sistemi o dati.
Con l'aumento della frequenza e del costo degli attacchi informatici, le aziende di tutte le dimensioni e in un'ampia gamma di settori sono alla ricerca di nuove soluzioni per la sicurezza di rete. Ecco alcuni dei benefici più comuni che possono offrire.
Le soluzioni e le best practice per la sicurezza delle reti enterprise aiutano le organizzazioni a impedire ai criminali informatici di attuare una vasta gamma di minacce informatiche. Ecco cinque dei casi d'uso più comuni.
Le minacce persistenti avanzate (APT) sono attacchi informatici che possono passare inosservati in un sistema o in una rete per lunghi periodi di tempo mentre gli hacker rubano dati sensibili, conducono spionaggio informatico o sabotano i sistemi informatici.
Gli APT sono molto dannosi perché sono progettati per passare inosservati per molto tempo, una caratteristica che li rende difficili da rilevare e ostacolare anche per le soluzioni di sicurezza di rete più avanzate.
La gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM) è un tipo di soluzione di sicurezza delle informazioni che aiuta le organizzazioni a riconoscere e affrontare potenziali minacce e vulnerabilità prima che possano interrompere le operazioni aziendali.
In termini di sicurezza della rete, i sistemi SIEM aiutano i team a rilevare irregolarità nel comportamento degli utenti e nel traffico di rete che potrebbero essere la prova di un attacco informatico.
Oltre a prevenire gli accessi non autorizzati, le soluzioni di sicurezza di rete devono garantire che gli utenti autorizzati possano accedere alle risorse di cui necessitano. I consulenti esterni, ad esempio, devono essere in grado di accedere alle reti, spesso da remoto, senza compromettere l'integrità della rete.
Per ridurre il rischio che malintenzionati ottengano un accesso remoto non autorizzato, i sistemi di sicurezza di rete si basano su una combinazione di MFA, segmentazione di rete e applicazione rigorosa delle policy.
L'AI generativa (gen AI) è un tipo di AI in grado di creare contenuti originali come testo, immagini e video in risposta alla richiesta di un utente. Mentre sempre più aziende cercano di utilizzare molte applicazioni, il rischio di esporre dati sensibili aumenta.
Le soluzioni di sicurezza di rete come i browser web che automatizzano l'applicazione delle policy per vietare agli utenti di condividere le informazioni di identificazione personale (PII) con le app di gen AI possono aiutare.
