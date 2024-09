La sicurezza delle infrastrutture critiche protegge sistemi informatici, applicazioni, reti, dati e asset digitali da cui una società dipende per la sicurezza nazionale, la salute dell'economia e la sicurezza pubblica. Negli Stati Uniti, il National Institute of Standards and Technology (NIST) ha sviluppato un framework di sicurezza informatica per aiutare i provider IT in questa area. La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), appartenente all'US Department of Homeland Security, fornisce ulteriori indicazioni.