Il nuovo codice viene integrato nella base di codice esistente, quindi testato e inserito in un pacchetto per il rilascio e l'implementazione. In questa fase, le attività che spesso vengono automatizzate includono l'unione delle modifiche al codice in una copia master, l'inserimento del codice aggiornato in un repository e la compilazione, il test e il confezionamento del codice in un file eseguibile.



In DevOps, l'output della fase di creazione viene spesso memorizzato in un repository binario che, a differenza di un repository di codice sorgente, memorizza gli output, per esempio librerie e file eseguibili, per riutilizzarli in altre fasi del ciclo di vita dello sviluppo.