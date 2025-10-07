Che cos'è il bilanciamento del carico?

Sebbene lo scopo principale di un servizio di bilanciamento del carico sia distribuire il traffico, esistono diversi tipi di servizi di bilanciamento del carico che svolgono funzioni specifiche.

Bilanciatori del carico di rete

I bilanciatori del carico di rete ottimizzano il traffico e riducono la latenza su reti locali e Wide Area Network. Utilizzano informazioni di rete come indirizzi IP e porte di destinazione, insieme ai protocolli TCP e UDP, per instradare il traffico di rete e fornire una velocità effettiva sufficiente per soddisfare la richiesta degli utenti.

Bilanciatori del carico dell'applicazione

Questi bilanciatori del carico utilizzano contenuti dell'applicazione come URL, sessioni SSL e intestazioni HTTP per instradare il traffico delle richieste API. Poiché esistono funzioni duplicate su più server di applicazioni, esaminare i contenuti a livello di applicazione aiuta a determinare quali server possono soddisfare richieste specifiche in modo rapido e affidabile.

Bilanciatori di carico virtuali

Con l'avvento della virtualizzazione e della tecnologia VMware, i bilanciatori di carico virtuali vengono ora utilizzati per ottimizzare il traffico tra server, macchine virtuali e container. Gli strumenti di orchestrazione del container open source come Kubernetes offrono funzionalità di bilanciamento del carico virtuale per instradare le richieste tra nodi dai contenitori in un cluster.

Bilanciatori del carico per server globali

Questo tipo di bilanciatori del carico indirizzano il traffico verso i server in più posizioni geografiche per garantire la disponibilità delle applicazioni. Le richieste degli utenti possono essere assegnate al server disponibile più vicino o, in caso di errore del server, a un'altra posizione con un server disponibile. Questa capacità di failover rende il bilanciamento del carico globale del server una componente preziosa del disaster recovery.