Ottieni le soluzioni di rete cloud giuste per supportare il tuo business

Le soluzioni di rete cloud possono aiutare la tua organizzazione a implementare una rete globale sicura e altamente disponibile. Lavorando con un provider di servizi esperto, puoi progettare e creare la configurazione unica che ti consente di ottimizzare il flusso di traffico di rete, proteggere e supportare le applicazioni e soddisfare le tue specifiche esigenze di business.
Fai affidamento su una rete globale

Esecuzione semplificata nel cloud e infrastruttura più sicura, con più opzioni di implementazione per ogni esigenze di workload.

 Proteggi le risorse con la sicurezza di rete avanzata

I servizi di rete IBM Cloud offrono le funzioni di sicurezza essenziali che isolano le risorse e proteggono i carichi di lavoro che interagiscono con Internet.

 Ottieni prestazioni superiori con l'alta disponibilità

La rete IBM Cloud offre il supporto per un set di applicazioni in costante espansione, in particolare per le applicazioni con requisiti di elevata disponibilità.

 Gestisci le tue risorse con maggiore facilità

Semplifica la gestione di tutte le tue risorse con la visibilità delle prestazioni della rete e delle applicazioni.
Dispositivi gateway

Proteggi la tua infrastruttura cloud e ottimizza le prestazioni.

IBM Cloud Direct Link

Connettiti a IBM Cloud in modo protetto, senza utilizzare la rete Internet pubblica.

IBM Cloud DNS Services

Gestisci e risolvi i nomi di dominio in modo protetto e affidabile, senza la necessità di aggiungere una soluzione DNS (Domain Name System) personalizzata.

IBM Cloud Flow Logs per VPC

Acquisisci informazioni sul traffico IP (Internet Protocol) verso e dalle reti dei tuoi VPC IBM Cloud.

IBM Cloud Internet Services

Utilizza funzionalità di sicurezza, affidabilità e prestazioni progettate per proteggere applicazioni, carichi di lavoro e API.

Programmi di bilanciamento del carico IBM Cloud

Assicura alta disponibilità e prestazioni di rete per le tue applicazioni.

IBM Cloud Transit Gateway

Sviluppare una rete globale, scalando e condividendo facilmente le infrastrutture tradizionali IBM Cloud e le risorse VPC.

IBM Cloud Virtual Server for VPC

Utilizzare un ambiente cloud isolato e altamente sicuro per connettere le macchine virtuali e le applicazioni.

IBM Content Delivery Network

Accelerare la consegna dei contenuti con larghezza di banda elevata ai clienti in tutto il mondo.

Comunicazioni protette, conformi e incentrate sui dispositivi mobili
La soluzione Movius MultiLine su IBM Cloud ti consente di lavorare ovunque ti trovi.
Equals 3
Supporto di una piattaforma di dati di marketing innovativa con IBM Cloud e le tecnologie cognitive.
Daimler Trucks North America
Accelerazione della fornitura di applicazioni di circa il 94% con il software IBM UrbanCode® Deploy.
Rete: una guida introduttiva
Scopri come funzionano le reti di computer, come viene utilizzata l'architettura per progettare la topologia di rete e come contribuire a mantenere la rete più protetta.
Sicurezza e privacy nel cloud
Scopri in che modo IBM Cloud può aiutarti a proteggere i dati, a tracciarne la posizione in modo più protetto e ad aumentare la fiducia dei clienti.
Formazione per la rete IBM Cloud
Crea le competenze di rete e ottieni la IBM Professional Certification mediante i corsi contenuti nel curriculum Cloud SRE (Site Reliability Engineers) Professional.
Scopri il portfolio dei servizi di rete IBM Cloud.

