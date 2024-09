Mentre valutava i possibili partner per la sua piattaforma cloud, Movius ha scoperto che IBM si distingueva da tutti gli altri perché soddisfaceva i criteri chiave per l'azienda. Uno di questi riguardava la necessità di una piattaforma progettata per l'alta disponibilità, essenziale per i servizi di telecomunicazione in tempo reale, per i punti di presenza geografici, per una sicurezza altamente integrata e per una serie di servizi su cui Movius potesse basarsi.

Come afferma Amit Modi, CTO, CISO e promotore di Movius: "Tutti parlano della scalabilità del cloud, ma la possibilità di scalare a livello di componenti, di aggiungere e rimuovere risorse in base alle necessità, di aggiungere altri servizi, siano essi di calcolo, di archiviazione o di altro tipo, e di distribuirli geograficamente, è possibile solo grazie all'infrastruttura garantita dalla collaborazione con IBM."

Per collaborare con le società di telecomunicazioni nell'implementazione rapida del servizio MultiLine, Movius ha creato un piano di implementazione ripetibile per un'implementazione rapida e fluida nei centri dati IBM Cloud in tutto il mondo. L'azienda gestisce l'applicazione di telefonia in ambienti VMware autogestiti e ospitati su un'infrastruttura IBM Cloud Bare Metal Server a Dallas, Texas; Città del Messico, Messico; Londra, Inghilterra; e Sydney, Australia. Movius prevede di fornire ulteriori infrastrutture di disaster recovery a Washington DC e Singapore.

Il servizio Veeam on IBM Cloud offre funzionalità di gestione dei dati nel cloud, aiutando l'azienda a supportare la disponibilità dei dati, a soddisfare i requisiti specifici di settore relativi alla conservazione dei dati e a ottimizzare la strategia di continuità aziendale e disaster recovery (BCDR). Inoltre, la soluzione Veeam aiuta Movius a risparmiare USD 75.000 in costi di protezione dei dati ogni anno.

Per garantire la resilienza e l'ottimizzazione del servizio MultiLine, Movius ha scelto la soluzione IBM Cloud Internet Services (CIS), una serie di servizi di rete edge. Oltre a ottimizzare e supportare la disponibilità continua delle applicazioni web, la soluzione CIS fornisce protezioni avanzate per le applicazioni rivolte a Internet contro attacchi DDoS (distributed Denial-of-Service), furti di dati e attacchi bot.

IBM Global Financing ha offerto a Movius un piano di pagamento che ha consentito al cliente di allineare le spese ai benefici previsti, ottimizzando al contempo il flusso di cassa.