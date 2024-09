Molte aziende che cercano un'infrastruttura cloud desiderano non solo la sicurezza e le prestazioni offerte da hardware dedicati, ma anche l'esperienza, in particolare quella relativa a provisioning, addebito e gestione dei servizi cloud. Gli IBM Cloud Bare Metal Servers sono server single-tenant dedicati che possono essere forniti e utilizzati in incrementi di addebito orari e mensili. IBM offre inoltre un'infrastruttura certificata per alcuni dei carichi di lavoro aziendali più comuni e impegnativi.

I Bare Metal Servers sono disponibili con incrementi orari o mensili

Ottieni le GPU NVIDIA di ultima generazione e la microarchitettura x86 di Intel Xeon e AMD EPYC

Più server bare metal possono comunicare sulla rete privata virtuale di IBM Cloud come se si trovassero sullo stesso rack

Carichi di lavoro aziendali

Per molte aziende che passano al cloud, tracciare un percorso per le applicazioni e l'infrastruttura esistenti è una parte importante di questa attività. Per supportare queste organizzazioni, IBM offre infrastrutture certificate SAP e certificate VMware. Questa infrastruttura è progettata per aiutare le aziende ad accelerare i loro percorsi di migrazione e modernizzazione.