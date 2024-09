Fornitura di servizi end-to-end unificata

BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP, Premium Supplier Option Come fornitore premium di RISE con SAP S/4HANA Cloud, edizione privata, IBM offre un approccio completo per le aziende che passano a SAP S/4HANA. Semplifichiamo il tuo percorso e offriamo la responsabilità unificata combinando IBM Cloud con i nostri servizi di consulenza, implementazione, applicazione e gestione tecnica. Di conseguenza, puoi promuovere più rapidamente l'innovazione aziendale con processi più snelli, intelligenti e scalabili. Scopri di più Leggi il prospetto informativo